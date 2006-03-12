Гендиректор минского «Динамо»: «Хотим сохранить Дуайера на посту главного тренера»

Генеральный директор минского Анатолий Курилец сообщил, что клуб планирует сохранить Горди Дуайера в качестве главного тренера команды.

«Это обсуждалось руководством клуба с председателем наблюдательного совета. И все пришли к решению выходить с предложением о том, чтобы сохранить за Дуайером пост.

У Горди уже немалый опыт работы с белорусами, которых в следующем сезоне намерены привлекать больше, и тренер это знает. Плюс человеческие качества. Здесь мне есть с чем сравнивать — довелось поработать с тремя наставниками.

В отличие от прошлого сезона, в нынешнем штаб не замыкался только на непосредственных обязанностях: посещал другие матчи, школы — искренне интересовался и помогал. Даже сейчас команда получит отпуск, а Горди задержится на неделю, чтобы дать мастер-классы в школах и Березы.

Прежде, знаю, пошли бы разговоры, мол, а этого нет в нашем контракте. Наконец, Дуайер просто проявил с командой бойцовские качества, дважды побеждая неоднократных чемпионов лиги — «Магнитку», СКА, московское «Динамо». Уверен, его белорусские ассистенты многому у него научились и, надеюсь, еще научатся.

На какой стадии переговоры? Думаю, через неделю-две уже будут подписания. Примерно 15 марта. Начать хотим именно с утверждения тренерского штаба, чтобы он быстрее включался в процесс селекции, а не как это было в прошлом году», – сказал Курилец.