Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Наиль Маганов: «Перевезем «Ак Барс» в Альметьевск»

    Теги Ак Барс Амур КХЛ Кубок Гагарина Наиль Маганов

    Президент «Ак Барса» и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов остался недовольным низкой посещаемостью сегодняшнего матча казанской команды против хабаровского «Амура».

    — Если казанцы не ходят на хоккей, то перевезем команду в Альметьевске, — сказал Маганов.

    Напомним, что сегодня казанский «Ак Барс» в первом матче стартового раунда плей-офф против хабаровского «Амура» уверенно обыграл соперников со счетом 3:0. А главный тренер казанцев заявил, что следующая игра будет непростой.

    Второй матч серии пройдет сегодня в «Татнефть-Арене». Начало матча в 19:00

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться