Наиль Маганов: «Перевезем «Ак Барс» в Альметьевск»

Президент «Ак Барса» и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов остался недовольным низкой посещаемостью сегодняшнего матча казанской команды против хабаровского «Амура».

— Если казанцы не ходят на хоккей, то перевезем команду в Альметьевске, — сказал Маганов.

Напомним, что сегодня казанский «Ак Барс» в первом матче стартового раунда плей-офф против хабаровского «Амура» уверенно обыграл соперников со счетом 3:0. А главный тренер казанцев заявил, что следующая игра будет непростой.

Второй матч серии пройдет сегодня в «Татнефть-Арене». Начало матча в 19:00