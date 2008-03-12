Ансель Галимов: «Авангарду» надо побеждать, ехать домой и выигрывать там. Мы будем злее»

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов ответил на вопросы после поражения от «Салавата Юлаева» (4:6) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Что повлияло на такое начало матча – уступали 0:3?
– Три броска – три гола. Вышли на игру не готовыми, и нас наказали.
У них большие мастера, несколько шайб мы пропустили в меньшинстве. Надо разбираться, делать выводы и выходить на следующую игру.
– А что произошло в перерыве? Что поменяли, чтобы переломить ситуацию?
– Сумели догнать соперников, счет был 4:4, а потом снова пропустили две шайбы.
Даже не могу ничего сказать – не удержали счет. Удаление – и нам сразу забивают.
– Можно ли сказать, что это была лихая перестрелка? Стоит ли «Авангарду» ввязываться в такую игру? Может быть, стоит действовать иначе?
– Надо было просто построже сыграть первые десять минут, когда Уфа сделала результат. Тяжело выигрывать такие матчи. Мы сделаем выводы.
– Будет ли завтрашняя игра отличаться от сегодняшней в плане настроя?
– Ну конечно, если мы проиграли. Нам надо побеждать, ехать домой и выигрывать там. Мы будем злее, – сказал Галимов.