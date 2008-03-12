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    Ансель Галимов: «Авангарду» надо побеждать, ехать домой и выигрывать там. Мы будем злее»

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Ансель Галимов

    Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов ответил на вопросы после поражения от «Салавата Юлаева» (4:6) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Что повлияло на такое начало матча – уступали 0:3?

    – Три броска – три гола. Вышли на игру не готовыми, и нас наказали.

    У них большие мастера, несколько шайб мы пропустили в меньшинстве. Надо разбираться, делать выводы и выходить на следующую игру.

    – А что произошло в перерыве? Что поменяли, чтобы переломить ситуацию?

    – Сумели догнать соперников, счет был 4:4, а потом снова пропустили две шайбы.

    Даже не могу ничего сказать – не удержали счет. Удаление – и нам сразу забивают.

    – Можно ли сказать, что это была лихая перестрелка? Стоит ли «Авангарду» ввязываться в такую игру? Может быть, стоит действовать иначе?

    – Надо было просто построже сыграть первые десять минут, когда Уфа сделала результат. Тяжело выигрывать такие матчи. Мы сделаем выводы.

    – Будет ли завтрашняя игра отличаться от сегодняшней в плане настроя?

    – Ну конечно, если мы проиграли. Нам надо побеждать, ехать домой и выигрывать там. Мы будем злее, – сказал Галимов.

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