Анвар Гатиятулин: «Трактор» пытается выжимать максимум из моментов в атаке»

Главный тренер Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:3 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

– Тяжелый, упорный матч. Слова благодарности команде за самоотдачу и болельщикам за поддержку.

– травмирован или по другим причинам не попадает в состав?

– У него перелом, где-то на месяц выбыл.

– Атакующая игра, «неплейоффная», открытая. Так была задумано?

– Я бы не сказал, что игра была открытая. Пытаемся из моментов в атаке выжимать максимум, но об обороне не забываем, – сказал Гатиятулин.