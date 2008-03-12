Анвар Гатиятулин: «Трактор» пытается выжимать максимум из моментов в атаке»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:3 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.
– Тяжелый, упорный матч. Слова благодарности команде за самоотдачу и болельщикам за поддержку.
– Евгений Рясенский травмирован или по другим причинам не попадает в состав?
– У него перелом, где-то на месяц выбыл.
– Атакующая игра, «неплейоффная», открытая. Так была задумано?
– Я бы не сказал, что игра была открытая. Пытаемся из моментов в атаке выжимать максимум, но об обороне не забываем, – сказал Гатиятулин.