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    Анвар Гатиятулин: «Трактор» пытается выжимать максимум из моментов в атаке»

    Теги Нефтехимик Трактор травмы Евгений Рясенский КХЛ Кубок Гагарина Анвар Гатиятулин

    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:3 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

    – Тяжелый, упорный матч. Слова благодарности команде за самоотдачу и болельщикам за поддержку.

    Евгений Рясенский травмирован или по другим причинам не попадает в состав?

    – У него перелом, где-то на месяц выбыл.

    – Атакующая игра, «неплейоффная», открытая. Так была задумано?

    – Я бы не сказал, что игра была открытая. Пытаемся из моментов в атаке выжимать максимум, но об обороне не забываем, – сказал Гатиятулин.

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