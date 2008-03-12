Герман Титов: «Невынужденное удаление в конце предрешило исход матча»

Главный тренер Герман Титов передал мысли после поражения от «Салавата Юлаева» (4:6, 0-1 в серии) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

– Второй и третий периоды очень понравились. Невынужденное удаление в конце матча предрешило исход игры.

– Сегодня не угадали с вратарем?

– Фурх у нас считается первым номером, мы его планировали. Получилось так, как получилось.

Не один Фурх виноват, не готова была вся команда.

– У вас то один вратарь не выручит, то другой. Как вы будете решать проблему с вратарями?

– Мои наставники после игры сказали, что нужно переспать с этим. Подумаем завтра, решим, – заявил Титов.