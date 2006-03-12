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    Нэтан Маккиннон: «Мы сыграли здорово и заслужили каждую заброшенную шайбу»

    Теги Миннесота Колорадо НХЛ Нэтан Маккиннон

    Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон поделился впечатлениями от матча против «Миннесоты» (7:1), в котором набрал 5 (2+3) очков. 

    «Мы не просто пытаемся получить последний wild card, мы стараемся стать первыми в дивизионе и гарантировать себе место в тройке. Это важный момент. Сейчас каждый матч идет за четыре очка. У нас отличные игроки, и мы это чувствуем.

    Сейчас любая игра решающая. «Миннесота» – прекрасная команда, мы не могли подойти к матчу с ними легкомысленно. Конечно, это был не лучший вечер для них, но, думаю, мы заслужили каждую заброшенную шайбу. Команда сыграла здорово», – заявил Маккиннон.

    В настоящий момент на счету Маккиннона стало 76 (31+45) очков в 56 матчах. Он стал первым игроком «Колорадо» с 2007 года, кто забил больше 30 голов за сезон. 

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