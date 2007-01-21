Скудра о планах «Торпедо» на время ОИ: «Не знаю, бухать. Что мы можем делать? Мы готовимся к плей-офф»

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу над «Северсталью» (5:3).

«Хороший матч провели против очень хорошего противника. Быстрая игра, агрессивная. При такой поддержке мы хотели сыграть в такой хоккей, над которым мы будем работать. В принципе, это нам местами нам это больше удалось, чем не удалось.

Повторюсь, «Северсталь» – очень мастеровитая команда. Даже не по именам, но ребята здорово обучены и нам было трудно играть. Немножко потеряли концентрацию, получили удаление, получили гол. Пришлось опять вытаскивать матч.

Чем будет заниматься команда в олимпийский перерыв? Не знаю, бухать. Что мы можем делать? Мы готовимся к плей-офф, пока не знаем своего соперника. Мы, в первую очередь, должны подтянуть свою игру. И против, «Локомотива», и против «Йокерита» есть те вещи, которые мы должны делать одинаково хорошо.

Конечно, есть нюансы, но на данном этапе нам нужно подтянуть свою игру. Нам есть над чем работать, поэтому сейчас мы не смотрим на противников, на кого попадем, а, в первую очередь, работаем над своей игрой. Мы сначала проведем восстановительные мероприятия, будем подтягивать физику и тактику. Огромное место займет игра в неравных составах», – сказал Скудра.