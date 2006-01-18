«Ак Барс» тратит на контракты игроков 1,6 млрд рублей, «Куньлунь» – 772 млн, «Лада» – 394 млн

Стали известны зарплатные ведомости клубов Восточной конференции .

В расчет включены общие суммы контрактов и бонусы. Самым богатым клубом Востока стал , который тратит на хоккеистов 1,6 млрд рублей.

«Лада»: сумма контрактов – 382 831 521, бонусы – 12 000 000, итого – 394 831 521

«Адмирал»: сумма контрактов – 364 987 789, бонусы – 95 250 000, итого- 460 237 789

«Югра»: сумма контрактов – 346 559 835, бонусы – 124 860 000, итого – 471 419 835

«Нефтехимик»: сумма контрактов – 383 028 015, бонусы – 89 004 000, итого – 472 032 015

«Барыс»: сумма контрактов – 545 344 283, бонусы – 50 375 830, итого – 595 720 113

«Куньлунь»: сумма контрактов – 772 438 857, бонусы – нет, итого – 772 438 857

«Сибирь»: сумма контрактов – 570 756 459, бонусы – 202 050 000, итого – 772 806 459

«Амур»: сумма контрактов – 523 218 053, бонусы – 251 750 000, итого – 774 968 053

: сумма контрактов – 761 640 291, бонусы – 186 235 000, итого – 947 875 291

«Автомобилист»: сумма контрактов – 777 646 662, бонусы – 463 980 000, итого – 1 241 626 662

: сумма контрактов – 1 019 617 623, бонусы – 250 700 000, итого – 1 270 317 623

: сумма контрактов – 1 010 815 849, бонусы – 359 300 000, итого – 1 370 115 849

«Металлург» Мг: сумма контрактов – 1 162 753 000, бонусы – 406 625 000, итого – 1 569 378 000

«Ак Барс»: сумма контрактов – 1 486 538 922, бонусы – 185 380 000, итого – 1 671 918 922