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    «Ак Барс» тратит на контракты игроков 1,6 млрд рублей, «Куньлунь» – 772 млн, «Лада» – 394 млн

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Лада Нефтехимик Трактор Амур Автомобилист бизнес КХЛ Барыс Югра Адмирал Куньлунь Ред Стар

    Стали известны зарплатные ведомости клубов Восточной конференции КХЛ

    В расчет включены общие суммы контрактов и бонусы. Самым богатым клубом Востока стал «Ак Барс», который тратит на хоккеистов 1,6 млрд рублей.

    «Лада»: сумма контрактов – 382 831 521, бонусы – 12 000 000, итого – 394 831 521

    «Адмирал»: сумма контрактов – 364 987 789, бонусы – 95 250 000, итого- 460 237 789

    «Югра»: сумма контрактов – 346 559 835, бонусы – 124 860 000, итого – 471 419 835

    «Нефтехимик»: сумма контрактов – 383 028 015, бонусы – 89 004 000, итого – 472 032 015

    «Барыс»: сумма контрактов – 545 344 283, бонусы – 50 375 830, итого – 595 720 113

    «Куньлунь»: сумма контрактов – 772 438 857, бонусы – нет, итого – 772 438 857

    «Сибирь»: сумма контрактов – 570 756 459, бонусы – 202 050 000, итого – 772 806 459

    «Амур»: сумма контрактов – 523 218 053, бонусы – 251 750 000, итого – 774 968 053

    «Трактор»: сумма контрактов – 761 640 291, бонусы – 186 235 000, итого – 947 875 291

    «Автомобилист»: сумма контрактов – 777 646 662, бонусы – 463 980 000, итого – 1 241 626 662

    «Авангард»: сумма контрактов – 1 019 617 623, бонусы – 250 700 000, итого – 1 270 317 623

    «Салават Юлаев»: сумма контрактов – 1 010 815 849, бонусы – 359 300 000, итого – 1 370 115 849

    «Металлург» Мг: сумма контрактов – 1 162 753 000, бонусы – 406 625 000, итого – 1 569 378 000

    «Ак Барс»: сумма контрактов – 1 486 538 922, бонусы – 185 380 000, итого – 1 671 918 922

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