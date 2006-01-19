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    НХЛ. Тарасенко в 5-й раз подряд забросил 20 шайб за сезон

    Теги Оттава Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко

    Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Оттавой» (4:1) и был назван второй его звездой. 

    Гол стал для российского нападающего 20-м в сезоне. Он достиг этой отметки в 5-й раз подряд и стал первым игроком «блюзменов» после Павола Демитры, кому это удалось. 

    По количеству таких сезонов среди европейских игроков в истории «Сент-Луиса» Тарасенко уступает только Демитре (7 таких сезонов). 

    Со статистикой Тарасенко можно ознакомиться здесь

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