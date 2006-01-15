Брагин о выступлении России на МЧМ: «Главная проблема в том, что никто из сборной не играет в КХЛ»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о причинах неудачного выступления на МЧМ, а также о проблемах в российском хоккее.

О причинах неудачного выступления на МЧМ

«На меня до сих пор на меня давит наше поражение в четвертьфинале от США (2:4) и сердце по-прежнему ноет. Но со стороны тренерского штаба в плане подготовки было сделано все. Большинство на этот раз не сработало. Мы искали разные варианты, надеялись на одних ребят – у них ничего не пошло. Тогда решили упростить схему розыгрыша. Забили один гол, и все.

Главная сложность заключалась в том, что никто не играет в на постоянной основе. Год назад в сборной были Капризов, Воробьев, Полунин. Им давали возможность играть в большинстве, и такой опыт никакими тренировками не заменишь. У представителей нынешней сборной его не хватало. Мы все максимально упростили, просили действовать по трафарету: откидывать шайбу на синюю линию, бросать и активнее работать под воротами».

О молодых игроках в КХЛ

«Самый главный показатель для меня – это сколько игроков молодежной сборной регулярно выходят в своих клубах в КХЛ. Много? Вот и весь ответ. Есть еще один момент. Почти все ребята 1998 года пропустили юниорский чемпионат мира из-за дела с мельдонием. Международного опыта им не хватило. Только Костин, Свечников и Саморуков сыграли. Не случайно, что первые двое хорошо проявили себя сейчас.

Сейчас молодые ребята оказываются в КХЛ 19-м и 20-м по счету игроками. Часто их просто держат на лавке в ответственные моменты. Перед этим сезоном в тоже ввели хорошее правило, касающееся молодежи. Но еще надо, чтобы эти парни были 17-м и 18-м игроками. Тогда у них появится больше шансов вырасти, что в конечном итоге пойдет на пользу молодежной сборной. Ребята в КХЛ выходили, но всего на несколько минут в четвертом звене. Номинально опыт игры с мужиками они имеют, как Манукян, Алтыбармакян. Но для сборной нужен совсем другой опыт».

Об игроках, выступающих в Северной Америке

« из-за операции на плече пропустил полгода. И когда Костин присоединился к команде на последнем сборе в Рочестере, то выглядел более-менее. Было видно, что у него есть и габариты, и мастерство, и понимание игры.

Свечников приехал в сборную после травмы, успев сыграть всего несколько матчей за клуб после возвращения в строй. Неизвестно, как бы Свечников показал себя в условиях повышенной нагрузки. Мы могли его загнать. Со своей стороны пытались искать разные варианты, чтобы разбудить тех, от кого ждали хорошей игры до начала турнира. Я не умаляю таланта Свечникова. Он и Костин – самые одаренные ребята в этой команде. Но два года разницы – это много».