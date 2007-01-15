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    НХЛ. «Питтсбург» победил «Рейнджерс», «Чикаго» уступил «Детройту»

    Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Каролина Детройт Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Чикаго – Детройт 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
    Дата проведения
    14 января, 20.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 4 Ларкин (Бертуцци, Атанасиу)
    0:2 – 6 Грин (Нюквист, Манта)
    0:3 – 45 Манта (Атанасиу, Зеттерберг)
    0:4 – 53 Бертуцци ( Фрк, Дженсен)
    Вратари: Глэсс 22/26 – Мразек 27/27.
    Каролина – Калгари 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
    Дата проведения
    14 января, 23.00, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 6 Стэйджан (Лазар)
    0:2 – 18 Хэмилтон (Ферланд, Годро)
    0:3 – 43 Хэмилтон (Годро, Ткачак)
    0:4 – 52 Ткачак (Баклунд, Брауэр)
    1:4 – 55 Стемпняк (Раск, Макгинн)
    Вратари: Дарлинг 26/30 – Майк Смит 38/39.
    Питтсбург – Рейнджерс 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
    Дата проведения
    15 января, 03.30, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 3 Хернквист (Летанг, Хагелин)
    1:1 – 15 Грабнер ()
    1:2 – 19 Смит (Кэри, Леттьери)
    2:2 – 33 Симон (Думулин, Спронг)
    3:2 – 34 Кессел (Шири)
    4:2 – 52 Кросби (Олексяк, Кессел)
    5:2 – 58 Хагелин (Олексяк)
    Миннесота – Ванкувер 2:3 (1:1, 0:0, 1:1)
    Дата проведения
    15 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 4 Цукер (Гранлунд, Койву)
    1:1 – 16 Эрикссон (Х.Седин, Эдлер)
    2:1 – 52 Уинник (Э.Стаал)
    2:2 – 56 Ванек (Танев, Ганье)
    2:3 – 62 Саттер (Эрикссон, Эдлер)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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