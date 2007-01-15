НХЛ. «Питтсбург» победил «Рейнджерс», «Чикаго» уступил «Детройту»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 20.30, «United Center»
- 0:1 – 4 Ларкин (Бертуцци, Атанасиу)
- 0:2 – 6 Грин (Нюквист, Манта)
- 0:3 – 45 Манта (Атанасиу, Зеттерберг)
- 0:4 – 53 Бертуцци ( Фрк, Дженсен)
- Дата проведения
- 14 января, 23.00, «RBC Center»
- 0:1 – 6 Стэйджан (Лазар)
- 0:2 – 18 Хэмилтон (Ферланд, Годро)
- 0:3 – 43 Хэмилтон (Годро, Ткачак)
- 0:4 – 52 Ткачак (Баклунд, Брауэр)
- 1:4 – 55 Стемпняк (Раск, Макгинн)
- Дата проведения
- 15 января, 03.30, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 15 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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