Евгений Медведев: «Огромная просьба к болельщикам «Авангарда»: не слушайте и не читайте различные слухи»

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев обратился к болельщикам и попросил не обращать внимание на слухи о команде.
«Дорогие болельщики, к вам огромная просьба: не слушайте и не читайте различные слухи.
Хочется, чтобы вы нас поддерживали, болели, переживали.
А мы, в свою очередь, постараемся своей игрой оправдать ваше доверие», – заявил Медведев.
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