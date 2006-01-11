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    Евгений Медведев: «Огромная просьба к болельщикам «Авангарда»: не слушайте и не читайте различные слухи»

    Теги Авангард Евгений Медведев КХЛ

    Капитан «Авангарда» Евгений Медведев обратился к болельщикам и попросил не обращать внимание на слухи о команде.

    «Дорогие болельщики, к вам огромная просьба: не слушайте и не читайте различные слухи.

    Хочется, чтобы вы нас поддерживали, болели, переживали.

    А мы, в свою очередь, постараемся своей игрой оправдать ваше доверие», – заявил Медведев.

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