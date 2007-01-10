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    Райан Стоу: «Сборная США сделает все, чтобы обыграть Россию на Олимпиаде»

    Теги Спартак сборная России сборная США Пхенчхан-2018 Райан Стоу олимпийский хоккейный турнир

    Нападающий «Спартака» и сборной США Райан Стоу поделился ожиданиями от олимпийского хоккейного турнира.

    – Я очень взволнован и пребываю в восторге от того, что мне выпал шанс представлять свою страну на таком уровне. Буду стараться и делать все, что в моих силах. 

    – На групповой стадии Олимпиады вам предстоит играть против хоккеистов из России. Следили за ними на Кубке «Первого канала»?

    – Да, конечно. В сборной России хорошие игроки. Это хоккеисты, которые выступают друг с другом на протяжении длительного времени, у них сложился отличный коллектив. Я счастлив, что нам предстоит сыграть против России.

    – Как вы отнеслись к допуску России до Олимпиады под нейтральным флагом?

    – Я рад, что российские хоккеисты будут там играть. С нетерпением жду этого матча, как и самой Олимпиады. Там есть настоящие звезды, но мы сделаем все, чтобы обыграть их на групповом турнире и в плей-офф, если доведется там встретиться, – сказал Стоу.

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