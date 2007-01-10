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    НХЛ. Быстрее Кучерова 60-е очко в сезоне в истории «Тампы» набрал лишь Лекавалье

    Теги Тампа-Бэй Винсент Лекавалье НХЛ Никита Кучеров

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров в игре с «Каролиной» (5:4) сделал голевую передачу.

    Это 60-е (27+33) очко россиянина в 43 матчах сезона.

    Быстрее его этой отметки в истории «Лайтнинг» по ходу чемпионата НХЛ достигал только Винсент Лекавалье. В сезоне-2007/08 канадцу для этого понадобилась 41 игра.

    В текущем чемпионате Кучеров по-прежнему занимает первое место в гонке бомбардиров и делит с Александром Овечкиным («Вашингтон») лидерство в гонке снайперов.

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