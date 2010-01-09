Кучеров – фаворит на награду «Харт Трофи» по версии экспертов сайта НХЛ, Овечкин – пятый

Эксперты официального сайта считают нападающего «Тампы» Никиту Кучеров фаворитом на «Харт Трофи».

Приз вручается игроку, внесшему наибольший вклад в успешное выступление команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Голосование проводилось по итогам первой половины сезона среди 18 экспертов официального сайта лиги.

Кучеров, возглавляющий гонку бомбардиров в НХЛ, лидирует в рейтинге с 81 очком, опережая Джона Тавареса («Айлендерс», 55 очков) и Стивена Стэмкоса ( , 49 очков).

Полностью список выглядит следующим образом: Никита Кучеров («Тампа») – 81 очко (13 первых мест), Джон Таварес («Айлендерс») – 55, Стивен Стэмкос («Тампа») – 49, Анже Копитар («Лос-Анджелес») – 18, («Вашингтон») – 16, Блейк Уилер («Виннипег») – 12, Дрю Даути («Лос-Анджелес») – 12, Вильям Карлссон («Вегас») – 5, Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 5, Андрей Василевский («Тампа») – 5, Джош Бэйли ( ) – 3, Виктор Хедман («Тампа») – 2, Алекс Пьетранджело («Сент-Луис») – 2, Натан Маккиннон («Колорадо») – 1, Джонатан Куик ( ) – 1, Брэйден Шенн («Сент-Луис») – 1, Брок Бисер («Ванкувер») – 1, Джонни Годро («Калгари») – 1.