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    Кучеров – фаворит на награду «Харт Трофи» по версии экспертов сайта НХЛ, Овечкин – пятый

    Теги Айлендерс Тампа-Бэй Вашингтон Лос-Анджелес Александр Овечкин Анже Копитар НХЛ Джон Таварес Стивен Стэмкос Никита Кучеров

    Эксперты официального сайта НХЛ считают нападающего «Тампы» Никиту Кучеров фаворитом на «Харт Трофи».

    Приз вручается игроку, внесшему наибольший вклад в успешное выступление команды в регулярном чемпионате НХЛ.

    Голосование проводилось по итогам первой половины сезона среди 18 экспертов официального сайта лиги.

    Кучеров, возглавляющий гонку бомбардиров в НХЛ, лидирует в рейтинге с 81 очком, опережая Джона Тавареса («Айлендерс», 55 очков) и Стивена Стэмкоса («Тампа», 49 очков).

    Полностью список выглядит следующим образом: Никита Кучеров («Тампа») – 81 очко (13 первых мест), Джон Таварес («Айлендерс») – 55, Стивен Стэмкос («Тампа») – 49, Анже Копитар («Лос-Анджелес») – 18, Александр Овечкин («Вашингтон») – 16, Блейк Уилер («Виннипег») – 12, Дрю Даути («Лос-Анджелес») – 12, Вильям Карлссон («Вегас») – 5, Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 5, Андрей Василевский («Тампа») – 5, Джош Бэйли («Айлендерс») – 3, Виктор Хедман («Тампа») – 2, Алекс Пьетранджело («Сент-Луис») – 2, Натан Маккиннон («Колорадо») – 1, Джонатан Куик («Лос-Анджелес») – 1, Брэйден Шенн («Сент-Луис») – 1, Брок Бисер («Ванкувер») – 1, Джонни Годро («Калгари») – 1.

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