МЧМ-2018. Капитан сборной Швеции Андерссон выбросил свою серебряную медаль на трибуну

Капитан молодежной сборной Швеции Лиас Андерссон не стал носить свою серебряную медаль МЧМ-2018.

Получив медаль после поражения в финале от сборной Канады, Андерссон сразу снял ее и выбросил на трибуну. После этого он не сумел сдержать слез.

Медаль поймал болельщик в свитере команды «Рочестер Американс» и надел себе на шею.

Чуть позже оказалось, что он пришел на матч в нескольких свитерах. Поймав медаль, он снял с себя свитера «Рочестера» и сборной США, оставшись в форме «Тре Крунур».

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