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    МЧМ-2018. Капитан сборной Швеции Андерссон выбросил свою серебряную медаль на трибуну

    Теги происшествия молодежная сборная Швеции молодежный чемпионат мира Лиас Андерссон

    Капитан молодежной сборной Швеции Лиас Андерссон не стал носить свою серебряную медаль МЧМ-2018. 

    Получив медаль после поражения в финале от сборной Канады, Андерссон сразу снял ее и выбросил на трибуну. После этого он не сумел сдержать слез. 

    Медаль поймал болельщик в свитере команды «Рочестер Американс» и надел себе на шею.

    Чуть позже оказалось, что он пришел на матч в нескольких свитерах. Поймав медаль, он снял с себя свитера «Рочестера» и сборной США, оставшись в форме «Тре Крунур». 

    ВИДЕО

    Сборная Швеции в 11-й раз стала серебряным призером МЧМ. Побед у нее только 2

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