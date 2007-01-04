Сборная России – худшая команда МЧМ-2018 по реализации большинства. 1 гол в 20 попытках

Молодежная сборная России закончила выступление на МЧМ-2018, уступив в четвертьфинальном матче США (2:4).

Команда тренера Валерия Брагина показала низкий процент реализации большинства.

За весь турнир россияне забросили только одну шайбу, имея при этом 20 попыток.

В общем проведенное время при численном преимуществе составило 36 минут, реализация – 5 процентов. Это худший показатель на МЧМ из числа всех команд.

Выше России по этому показателю идет Словакия, которая также забила в большинстве один гол, но потратила на это 15 попыток.

Единственную шайбу в большинстве забил защитник Владислав Семин в игре со Швейцарией.

Россия вылетела с МЧМ. Все по делу