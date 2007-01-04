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    Сборная России – худшая команда МЧМ-2018 по реализации большинства. 1 гол в 20 попытках

    Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Валерий Брагин Владислав Семин

    Молодежная сборная России закончила выступление на МЧМ-2018, уступив в четвертьфинальном матче США (2:4).

    Команда тренера Валерия Брагина показала низкий процент реализации большинства.

    За весь турнир россияне забросили только одну шайбу, имея при этом 20 попыток.

    В общем проведенное время при численном преимуществе составило 36 минут, реализация – 5 процентов. Это худший показатель на МЧМ из числа всех команд.

    Выше России по этому показателю идет Словакия, которая также забила в большинстве один гол, но потратила на это 15 попыток.

    Единственную шайбу в большинстве забил защитник Владислав Семин в игре со Швейцарией.

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