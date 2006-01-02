Костин о матче с США: «Это будет война. В Америке не любят Россию, а у нас не любят американцев»

Форвард молодежной сборной России Клим Костин поделился ожиданиями от матча плей-офф чемпионата мира против команды США.

«Это же не матч будет против США. Это будет война.

Нам надо просто выйти и костьми лечь ради победы. Да, американцы, может быть, техничней нас, быстрей, но когда ты ловишь зубами шайбу, самоотверженно играешь в обороне, то тебе воздастся.

Я прекрасно знаю, что в Америке не любят Россию, а у нас не любят американцев. И потому на нас дополнительная ответственность. Мы должны сыграть очень достойно», – сказал Костин.

Молодежка проиграла шведам. И попала на США