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    МЧМ-2018. США сыграют с Финляндией, Россия против Швеции

    Теги молодежная сборная России результаты молодежная сборная США молодежная сборная Чехии молодежная сборная Швеции молодежная сборная Финляндии молодежная сборная Словакии молодежный чемпионат мира молодежная сборная Швейцарии молодежная сборная Дании

    МЧМ-2018

    Групповой этап

    Швейцария U-20 – Чехия U-20 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
    Дата проведения
    31 декабря, 20.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 2 Лауко (Хитил, Куровский)
    1:1 – 2 Джагер (Курашев, Миранда)
    1:2 – 11 Нечас (Гаек, Каут)
    1:3 – 22 Рейхель (Павлик)
    2:3 – 22 Рорбах ()
    3:3 – 23 Рива (Хайм, Ле Культ)
    3:4 – 28 Каут (Нечас, Михнач)
    3:5 – 47 Куровский (Кодытек)
    3:6 – 57 Рейхель (Куровский)
    США U-20 – Финляндия U-20
    Дата проведения
    1 января, 00.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    Словакия U-20 – Дания U-20
    Дата проведения
    1 января, 02.00, «HarborCenter»
    Онлайн матча Видео
    Россия U-20 – Швеция U-20
    Дата проведения
    1 января, 04.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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