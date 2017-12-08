МЧМ-2018. США сыграют с Финляндией, Россия против Швеции

МЧМ-2018
Групповой этап
- Дата проведения
- 31 декабря, 20.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 1 января, 00.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 1 января, 02.00, «HarborCenter»
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «HSBC Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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