Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Генменеджер «Авангарда»: «Нового тренера, возможно, назначим завтра»

    Теги Авангард КХЛ Виктор Шалаев

    Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев рассказал, когда клуб планирует назначить нового тренера.

    «Нового главного тренера, возможно, назначим завтра, но точно не сегодня», – сообщил Шалаев.

    Ранее главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка был отправлен в отставку.

    Сообщалось, что исполнять обязанности главного тренера будет Герман Титов.

    «Авангард» отправил Скабелку в отставку

    «Авангард» в 8-й раз уволил тренера по ходу сезона КХЛ. Это рекорд

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться