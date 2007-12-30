Генменеджер «Авангарда»: «Нового тренера, возможно, назначим завтра»

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев рассказал, когда клуб планирует назначить нового тренера.
«Нового главного тренера, возможно, назначим завтра, но точно не сегодня», – сообщил Шалаев.
Ранее главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка был отправлен в отставку.
Сообщалось, что исполнять обязанности главного тренера будет Герман Титов.
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