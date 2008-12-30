Герман Титов будет исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда»

Герман Титов станет исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда».
Специалист повезет команду на ближайший выезд на Дальний Восток.
Сегодня после поражения от «Нефтехимика» был уволен главный тренер омского клуба Андрей Скабелка.
На данный момент Титов возглавляет молодежную команду «Авангарда» в МХЛ. Он был назначен на этот пост 13 декабря.
Титов ранее уже работал в КХЛ в качестве главного тренера, возглавляя «Кузню» и «Спартак».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.