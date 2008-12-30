Герман Титов будет исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда»

Герман Титов станет исполняющим обязанности главного тренера .

Специалист повезет команду на ближайший выезд на Дальний Восток.

Сегодня после поражения от «Нефтехимика» был уволен главный тренер омского клуба Андрей Скабелка.

На данный момент Титов возглавляет молодежную команду «Авангарда» в МХЛ. Он был назначен на этот пост 13 декабря.

Титов ранее уже работал в в качестве главного тренера, возглавляя «Кузню» и «Спартак».