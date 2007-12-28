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    Воспитавшая Дацюка хоккейная школа из Екатеринбурга вошла в систему СКА

    Теги СКА ФХР Павел Дацюк КХЛ детский хоккей

    В Екатеринбурге был подписан договор между СКА, академией СКА, детско-юношеской спортивной школой «Юность» и федерацией хоккея Свердловской области.

    Школа «Юность» вошла в систему академии СКА и получила название «СКА Юность».

    Таким образом, воспитанники школы теперь смогут принимать участие в международном турнире «Кубок Газпром нефти».

    «Программа «СКА в регионах» направлена на развитие детско-юношеского хоккея во всей стране. Ее цель – предоставление детям возможности заниматься хоккеем на высоком уровне и с применением самых современных методик непосредственно в родном регионе.

    Одной из задач, которую призвана решить программа, является предотвращение преждевременного отъезда начинающих хоккеистов из своих регионов в другие города. Благодаря появлению на хоккейной карте страны новых точек, дети и в своих школах смогут расти и развиваться по единым высоким стандартам, принятым, в частности, в академии СКА», – говорится на официальном сайте петербургского клуба. 

    Во вторник команда «СКА Юность» стала обладателем главного приза турнира «Кубок Павла Дацюка», который завершился в Екатеринбурге на «Дацюк-Арене». Капитан СКА Павел Дацюк лично поздравил победителей, вручил им Кубок, а всем участникам турнира подарил клюшки.

    Отметим, что сам Дацюк является воспитанником ДЮСШ «Юность».

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