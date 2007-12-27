Валерий Брагин: «Проблема в том, что эти хоккеисты не играли на юниорском ЧМ»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин ответил на тезис о серьезных проблемах в обороне команды.

– У нашей сборной серьезные проблемы в обороне.

– Ну… Я бы не сказал «серьезные». Хотя пять пропущенных шайб – это многовато, конечно. Четыре забили. Будем работать, улучшать большинство и меньшинство.

Проблема в том, что этот год не играл на юниорском чемпионате мира (из-за скандала вокруг мельдония – примечание Sports.ru), поэтому у них нет опыта таких матчей, где совсем другой уровень хоккея.

Дай Бог, чтобы это была только первая игра, которая получилась немного скомканной. Моментами играли неплохо, но будем делать выводы и готовиться к следующим матчам, – сказал Брагин.

Сборная России в первом матче на МЧМ-2018 проиграла команде Чехии (4:5).

Российская молодежка проиграла в первом же матче. Какие-то проблемы?