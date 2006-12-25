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    КХЛ сняла дисквалификацию с Рыспаева, игрок возвращается в «Барыс»

    Теги переходы дисквалификации КХЛ Барыс ВХЛ Дамир Рыспаев

    Защитник Дамир Рыспаев прошел испытательный срок в ВХЛ и продолжит карьеру в «Барысе», утверждает «Чемпионат.com».

    Рыспаев был дисквалифицирован в августе 2016 года. В товарищеском матче «Барыса» с «Куньлунь Ред Стар» он устроил драку с тремя игроками китайской команды и атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Позже лига разрешила Рыспаеву играть в ВХЛ, где он провел семь матчей за усть-каменогорское «Торпедо» и забросил одну шайбу.

    Самая грозная дисквалификация в истории КХЛ

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