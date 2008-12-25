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    МЧМ-2018. Андрей Свечников, Костин, Абрамов и Соколов вошли в окончательный состав сборной России

    Теги Авангард ЦСКА Локомотив Трактор Челмет Торпедо молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Сан-Антонио СКА-Нева Толпар Дмитрий Соколов Герман Рубцов Михаил Бердин Егор Зайцев 1998 Виталий Абрамов Андрей Свечников Марсель Шолохов Артур Каюмов Клим Костин Дмитрий Саморуков Артем Минулин Владислав Сухачев Виталий Кравцов Алексей Липанов Артем Манукян Георгий Иванов Михаил Мальцев Андрей Алтыбармакян Александр Шепелев Никита Макеев Анатолий Елизаров Алексей Мельничук Николай Кныжов Владислав Семин Алексей Полодян

    Тренерский штаб сборной России определился с игроками, которые выступят на молодежном чемпионате.

    Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Михаил Бердин («Су Фаллз», USHL), Владислав Сухачев («Челмет»)

    Защитники: Никита Макеев (ЦСКА), Александр Шепелев («Челмет»), Артем Минулин («Свифт Каррент», WHL), Егор Зайцев («Динамо» Москва), Анатолий Елизаров («Толпар»), Николай Кныжов («СКА-Нева»), Дмитрий Саморуков («Гельф Сторм», OHL), Владислав Семин («СКА-Нева»)

    Нападающие: Дмитрий Соколов («Садбэри», OHL), Артем Манукян («Авангард»), Виталий Абрамов («Викториявилль», QMJHL), Георгий Иванов («Локомотив»), Михаил Мальцев («СКА-Нева»), Андрей Свечников («Бэрри Колтс», OHL), Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Герман Рубцов («Акади-Батерст», QMJHL), Марсель Шолохов («Челмет»), Клим Костин («Сан-Антонио», АХЛ), Алексей Полодян («СКА-Нева»), Артур Каюмов («Локомотив»)

    Таким образом, расположение команды покинули и не сыграют на молодежном чемпионате мира: защитники Александр Алексеев («Ред Дир»), Артем Мальцев («Сочи»), нападающие Виталий Кравцов («Трактор»), Данил Веряев («Торпедо» НН) и Алексей Липанов («Бэрри Колтс»).

    Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет в американском Баффало с 25 декабря по 6 января. Сборная России проведет свой первый матч на турнире уже завтра против сборной Чехии. начало матча – в 20:00 по московскому времени.

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