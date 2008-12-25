МЧМ-2018. Андрей Свечников, Костин, Абрамов и Соколов вошли в окончательный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России определился с игроками, которые выступят на молодежном чемпионате.

Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Михаил Бердин («Су Фаллз», USHL), Владислав Сухачев («Челмет»)

Защитники: Никита Макеев (ЦСКА), Александр Шепелев («Челмет»), Артем Минулин («Свифт Каррент», WHL), Егор Зайцев («Динамо» Москва), Анатолий Елизаров («Толпар»), Николай Кныжов («СКА-Нева»), Дмитрий Саморуков («Гельф Сторм», OHL), Владислав Семин («СКА-Нева»)

Нападающие: Дмитрий Соколов («Садбэри», OHL), Артем Манукян («Авангард»), Виталий Абрамов («Викториявилль», QMJHL), Георгий Иванов («Локомотив»), Михаил Мальцев («СКА-Нева»), Андрей Свечников («Бэрри Колтс», OHL), Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Герман Рубцов («Акади-Батерст», QMJHL), Марсель Шолохов («Челмет»), Клим Костин («Сан-Антонио», АХЛ), Алексей Полодян («СКА-Нева»), Артур Каюмов («Локомотив»)

Таким образом, расположение команды покинули и не сыграют на молодежном чемпионате мира: защитники Александр Алексеев («Ред Дир»), Артем Мальцев («Сочи»), нападающие Виталий Кравцов («Трактор»), Данил Веряев («Торпедо» НН) и Алексей Липанов («Бэрри Колтс»).

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет в американском Баффало с 25 декабря по 6 января. Сборная России проведет свой первый матч на турнире уже завтра против сборной Чехии. начало матча – в 20:00 по московскому времени.