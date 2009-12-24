«Аризона» – «Колорадо». Риналдо устроил массовую драку в матче

Форвард «Аризоны» Зак Риналдо устроил массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».
В середине второго периода встречи при счете 0:0 Риналдо жестким хитом встретил нападающего «Эвеланш» Нэтана Маккиннона. Защитник Самуэль Жирар решил заступиться за одноклубника, но Риналдо уложил его на лед одним ударом, после чего началась массовая стычка.
Подробную статистику выступлений Риналдо вы можете посмотреть здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.