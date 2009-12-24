Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Аризона» – «Колорадо». Риналдо устроил массовую драку в матче

    Теги драки Колорадо Аризона видео НХЛ Зак Риналдо Нэтан Маккиннон Самуэль Жирар

    Форвард «Аризоны» Зак Риналдо устроил массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

    В середине второго периода встречи при счете 0:0 Риналдо жестким хитом встретил нападающего «Эвеланш» Нэтана Маккиннона. Защитник Самуэль Жирар решил заступиться за одноклубника, но Риналдо уложил его на лед одним ударом, после чего началась массовая стычка.

    Подробную статистику выступлений Риналдо вы можете посмотреть здесь.

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться