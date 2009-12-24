«Аризона» – «Колорадо». Риналдо устроил массовую драку в матче

Форвард «Аризоны» Зак Риналдо устроил массовую драку в матче регулярного чемпионата против «Колорадо».

В середине второго периода встречи при счете 0:0 Риналдо жестким хитом встретил нападающего «Эвеланш» . Защитник Самуэль Жирар решил заступиться за одноклубника, но Риналдо уложил его на лед одним ударом, после чего началась массовая стычка.

Подробную статистику выступлений Риналдо вы можете посмотреть здесь.