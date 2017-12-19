СКА впервые в сезоне потерпел два поражения подряд

В матче регулярного чемпионата СКА дома уступил минскому «Динамо» (2:3 Б) в серии буллитов.

Для питерского клуба это поражение стало вторым подряд. С командой такое произошло впервые в нынешнем сезоне.

Ранее армейцы проиграли «Сочи» (1:2).

Команда тренера Олега Знарка продолжает сохранять первое место в Западной конференции, но отрыв от ЦСКА составляет уже 12 очков, но при том, что у москвичей две игры в запасе.

Следующим соперником СКА станет московское . Встреча пройдет 23 декабря в Москве.