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    СКА впервые в сезоне потерпел два поражения подряд

    Теги СКА Динамо Минск КХЛ

    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома уступил минскому «Динамо» (2:3 Б) в серии буллитов.

    Для питерского клуба это поражение стало вторым подряд. С командой такое произошло впервые в нынешнем сезоне.

    Ранее армейцы проиграли «Сочи» (1:2).

    Команда тренера Олега Знарка продолжает сохранять первое место в Западной конференции, но отрыв от ЦСКА составляет уже 12 очков, но при том, что у москвичей две игры в запасе.

    Следующим соперником СКА станет московское «Динамо». Встреча пройдет 23 декабря в Москве.

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