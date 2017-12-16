Рене Фазель: «На Олимпиаде будет высококлассный хоккей и без НХЛ»

Глава ИИХФ Рене Фазель поделился ожиданиями от олимпийского турнира 2018 года.

– Чего вы ожидаете от Олимпиады-2018 без игроков и без «Красной машины»? Ведь носить красные свитера российские спортсмены, как я понимаю, не смогут?

– Чтобы быть «Красной машиной», свитера не нужны. Нужно просто быть «Красной машиной».

– А что вы ответите тем, кто говорит, что без игроков НХЛ хоккей на зимней Олимпиаде превращается в подобие олимпийского футбола?

– Нет, они не правы. Хоккейный турнир предстоит очень хороший. У нас нет ограничения на возраст спортсменов только до 23 лет, как в футболе, следовательно, будут лучшие за пределами НХЛ. И кстати, до 1998 года мы так и играли. Олимпийская история хоккея началась в Антверпене в 1920 году, и игроки НХЛ в турнирах не участвовали вплоть до Олимпиады в Нагано.

Но турниры у нас были очень и очень хорошие. Вспомните 1988 год, когда золото досталось советской сборной, или 1992-й, где победила Россия, то есть не российская сборная, а сборная бывшего СССР, или 1994-й с потрясающим финалом Канада — Швеция. У нас будут эмоции, будет высококлассный хоккей и без НХЛ.

– Но для вас это все равно разочарование?

– Да, конечно, это разочарование для меня, но еще больше – для хоккейных болельщиков. В конце концов, мы работаем ради них, а не ради игроков или кого-то еще. Болельщики очень важны, а они ждут лучших из лучших, – сказал Фазель.