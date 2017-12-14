Капитан сборной Швеции об игре с Россией: «Было сложно с таким судейством. Я не встречал таких судей»

Капитан сборной Швеции Юэль Лундквист поделился впечатлениями от матча против сборной России (1:3).

«Россияне, конечно, создали больше моментов. У нас хромал контроль шайбы, мы проигрывали много единоборств. Если нам удавалось выиграть первое единоборство в зоне атаки, у нас сразу получались хорошие смены.

Нам не хватало скорости, для того чтобы выигрывать это первое единоборство при вбросе. В этом мы должны и можем прибавить. Должны прибавить и в большинстве.

Игра получилась сложной. И довольно ровной и упорной. Хотя в целом Россия была немного лучше.

Судейство… Честно говоря, нам с таким судейством пришлось сложно. Особенно на вбрасываниях. Когда меня сняли с точки, при том что я выиграл вчистую – так просто не должно быть, такие вещи стоили нам победы», – сказал Лундквист.

Отметим, что на матче работали российские лайнсмены.