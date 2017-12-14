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    Знарок о сборной России: «С физическим состоянием есть проблемы. Времени немного, тяжелый чемпионат»

    Теги сборная России судьи Василий Кошечкин сборная Канады сборная Швеции Олег Знарок Кубок Первого канала Никита Гусев Кирилл Капризов

    Главный тренер сборной России подвел итоги матча против сборной Швеции (3:1).

    «Довольны результатом. С физическим состоянием есть проблемы. Времени не так много, тяжелый чемпионат, хотелось бы движение видеть лучше.

    Первая спецбригада большинства? Поставили Капризова в середину, но немножко не получилось. Мне тоже сказали, что в эпизоде с броском Гусева был гол, но мы ему сказали, чтобы покатался и не замерз, пока судьи смотрели повтор. Кошечкин один гол пропустил, но выручал, молодец. 

    Матч сборной Канады вчера не смотрел. Мы готовимся к ним, идет подготовка, будут перестановки в звеньях. Мы будем настраиваться, хотим порадовать болельщиков.

    Какие наработки могут быть к Олимпиаде, когда мы одну тренировку провели в этом составе? Хотя ребята несколько лет играют одни и те же. Все зависит от физического состояния», – сказал Знарок.

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