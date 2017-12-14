Знарок о сборной России: «С физическим состоянием есть проблемы. Времени немного, тяжелый чемпионат»

Главный тренер сборной России подвел итоги матча против сборной Швеции (3:1).

«Довольны результатом. С физическим состоянием есть проблемы. Времени не так много, тяжелый чемпионат, хотелось бы движение видеть лучше.

Первая спецбригада большинства? Поставили Капризова в середину, но немножко не получилось. Мне тоже сказали, что в эпизоде с броском Гусева был гол, но мы ему сказали, чтобы покатался и не замерз, пока судьи смотрели повтор. Кошечкин один гол пропустил, но выручал, молодец.

Матч сборной Канады вчера не смотрел. Мы готовимся к ним, идет подготовка, будут перестановки в звеньях. Мы будем настраиваться, хотим порадовать болельщиков.

Какие наработки могут быть к Олимпиаде, когда мы одну тренировку провели в этом составе? Хотя ребята несколько лет играют одни и те же. Все зависит от физического состояния», – сказал Знарок.