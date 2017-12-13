Александр Медведев: «Другим клубам КХЛ надо стремиться играть на уровне СКА и ЦСКА»

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев прокомментировал состав сборной России на Кубке Первого канала.

- 24 игрока из 26 из СКА и в сборной России.

– А вы хотите, чтобы было столько же из одного клуба? Собраны лучшие хоккеисты.

- Как улучшать конкуренцию?

– Надо либо ее понижать, либо повышать. Надо другим клубам стремиться играть на этом уровне.

Одного матча Дацюку недостаточно, чтобы после длительного перерыва играть. Все-таки главная цель – Олимпийские игры. А проверять Павла нет никакой необходимости, хотя он очень хотел сыграть перед московской публикой, тем более матч с Канадой.

У Белова тоже была тяжелая травма. Считаю, что рисковать игроком нельзя, хотя все они рвутся в бой, – сказал Медведев.

В сборной России сразу 25 игроков из СКА и ЦСКА. Докатились