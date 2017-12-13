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    Александр Медведев: «Другим клубам КХЛ надо стремиться играть на уровне СКА и ЦСКА»

    Теги ЦСКА СКА сборная России травмы Антон Белов Павел Дацюк Александр Медведев Кубок Первого канала КХЛ

    Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев прокомментировал состав сборной России на Кубке Первого канала.

    - 24 игрока из 26 из СКА и ЦСКА в сборной России.

    – А вы хотите, чтобы было столько же из одного клуба? Собраны лучшие хоккеисты.

    - Как улучшать конкуренцию?

    – Надо либо ее понижать, либо повышать. Надо другим клубам стремиться играть на этом уровне.

    Одного матча Дацюку недостаточно, чтобы после длительного перерыва играть. Все-таки главная цель – Олимпийские игры. А проверять Павла нет никакой необходимости, хотя он очень хотел сыграть перед московской публикой, тем более матч с Канадой.

    У Белова тоже была тяжелая травма. Считаю, что рисковать игроком нельзя, хотя все они рвутся в бой, – сказал Медведев.

    В сборной России сразу 25 игроков из СКА и ЦСКА. Докатились

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