«Сент-Луис» – «Тампа». Василевский выиграл 20-й матч в сезоне и сделал 3-й шатаут
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы в матче с «Сент-Луисом» (3:0) и был назван первой его звездой.
Он отразил все 35 бросков «блюзменов» по своим воротам.
Российский вратарь одержал 20-ю победу в сезоне (лучший показатель в лиге) и сделал 3-й шатаут (делит второе место по этому показателю).
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.