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    «Сент-Луис» – «Тампа». Василевский выиграл 20-й матч в сезоне и сделал 3-й шатаут

    Теги Тампа-Бэй Сент-Луис НХЛ Андрей Василевский

    Голкипер «Тампы» Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы в матче с «Сент-Луисом» (3:0) и был назван первой его звездой. 

    Он отразил все 35 бросков «блюзменов» по своим воротам. 

    Российский вратарь одержал 20-ю победу в сезоне (лучший показатель в лиге) и сделал 3-й шатаут (делит второе место по этому показателю). 

    С его статистикой можно ознакомиться здесь

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