«Сент-Луис» – «Тампа». Василевский выиграл 20-й матч в сезоне и сделал 3-й шатаут

Голкипер Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы в матче с (3:0) и был назван первой его звездой.

Он отразил все 35 бросков «блюзменов» по своим воротам.

Российский вратарь одержал 20-ю победу в сезоне (лучший показатель в лиге) и сделал 3-й шатаут (делит второе место по этому показателю).

С его статистикой можно ознакомиться здесь.