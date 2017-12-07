Юрзинов возглавил «Сибирь», Зубов остался в тренерском штабе
Владимир Юрзинов, возглавлявший в прошлом сезоне китайский «Куньлунь», вернулся на пост главного тренера «Сибири».
52-летний специалист уже работал с новосибирским клубом в сезоне-2005/06.
Прежний главный тренер «Сибири» Павел Зубов остался в тренерском штабе команды.
«Сибирь» проиграла 5 последних матчей и в настоящее время занимает в таблице Восточной конференции 10-е место, отставая от зоны плей-офф на 8 очков.
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