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    Юрзинов возглавил «Сибирь», Зубов остался в тренерском штабе

    Теги Сибирь Владимир Юрзинов-младший отставки КХЛ Павел Зубов

    Владимир Юрзинов, возглавлявший в прошлом сезоне китайский «Куньлунь», вернулся на пост главного тренера «Сибири».

    52-летний специалист уже работал с новосибирским клубом в сезоне-2005/06.

    Прежний главный тренер «Сибири» Павел Зубов остался в тренерском штабе команды.

    «Сибирь» проиграла 5 последних матчей и в настоящее время занимает в таблице Восточной конференции 10-е место, отставая от зоны плей-офф на 8 очков.

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