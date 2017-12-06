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    Дмитрий Чернышенко: «Достижения Олимпиады в Сочи принесены в жертву политической конъюнктуре. Уверен, время расставит все на свои места»

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Дмитрий Чернышенко Пекин-2022 политика

    Президент КХЛ, глава оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение МОК о своем выводе из координационной комиссии Олимпийских игр-2022 в Пекине.

    «В состав координационной комиссии МОК по подготовке Олимпийских игр «Пекин-2022» меня лично пригласил глава МОК Томас Бах. Игры в Сочи были признаны самыми успешными в истории с точки зрения организации, и Бах хотел использовать наш опыт в подготовке Олимпиады в Пекине. Весной 2017 года, в соответствии с ежегодной процедурой МОК, Бах пригласил меня продолжить работу в комиссии.

    Вызывает удивление исключение меня из состава координационной комиссии, при том, что МОК, как никто другой, знает, что оргкомитет не принимал участия в работе антидопинговой лаборатории в Сочи.

    Складывается ощущение, что все достижения Олимпиады в Сочи принесены в жертву политической конъюнктуре. Уверен, время расставит все на свои места», – заявил Чернышенко.

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