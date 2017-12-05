Глава профсоюза игроков КХЛ о сборной России на Играх-2018: «Можно и в нейтральной форме побиться за свою команду, семью, страну»

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о возможном отстранении сборной России от участия в Олимпиаде-2018.

– Позиция профсоюза абсолютно понятна: мы двумя руками за то, чтобы сезон КХЛ развивался по плану и в феврале лучшие хоккеисты нашей Лиги приняли бы участие в главном турнире четырехлетия.

К сожалению, в нынешней ситуации от нас ничего не зависит, как, похоже, и от всех спортивных организаций в стране и мире.

Есть подозрение, что вопрос будут решать скорее политики, и это самое печальное.

– России в случае присвоения нейтрального статуса нужно ехать в или, наоборот, его бойкотировать?

– Это самая сложная тема. Мое частное, если хотите, выстраданное, мнение, как бывшего спортсмена: нужно использовать любой шанс, чтобы участвовать в Олимпиаде.

В конце концов можно и в нейтральной форме побиться за свою команду, семью, страну. Самое главное – держать их в своем сердце.

Но я надеюсь, что такого сложного выбора Россия все-таки избежит. Давайте будем верить в чудо, – сказал Коваленко.

Сегодня в Лозанне состоится заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будет решен вопрос по допуску сборной России к -2018.

Начало заседания – 15.30 по московскому времени. В 21.30 президент МОК Томас Бах объявит окончательное решение.