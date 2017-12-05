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    Глава профсоюза игроков КХЛ о сборной России на Играх-2018: «Можно и в нейтральной форме побиться за свою команду, семью, страну»

    Теги сборная России Андрей Коваленко КХЛ Пхенчхан-2018 Профсоюз игроков КХЛ олимпийский хоккейный турнир

    Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о возможном отстранении сборной России от участия в Олимпиаде-2018.

    – Позиция профсоюза абсолютно понятна: мы двумя руками за то, чтобы сезон КХЛ развивался по плану и в феврале лучшие хоккеисты нашей Лиги приняли бы участие в главном турнире четырехлетия.

    К сожалению, в нынешней ситуации от нас ничего не зависит, как, похоже, и от всех спортивных организаций в стране и мире.

    Есть подозрение, что вопрос будут решать скорее политики, и это самое печальное.

    – России в случае присвоения нейтрального статуса нужно ехать в Пхенчхан или, наоборот, его бойкотировать?

    – Это самая сложная тема. Мое частное, если хотите, выстраданное, мнение, как бывшего спортсмена: нужно использовать любой шанс, чтобы участвовать в Олимпиаде.

    В конце концов можно и в нейтральной форме побиться за свою команду, семью, страну. Самое главное – держать их в своем сердце.

    Но я надеюсь, что такого сложного выбора Россия все-таки избежит. Давайте будем верить в чудо, – сказал Коваленко.

    Сегодня в Лозанне состоится заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будет решен вопрос по допуску сборной России к Пхенчхану-2018.

    Начало заседания – 15.30 по московскому времени. В 21.30 президент МОК Томас Бах объявит окончательное решение.

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