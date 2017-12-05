НХЛ. Овечкин стал первой звездой дня

Официальный сайт подвел итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард Крэйг Смит с 3 (2+1) очками в матче с «Бостоном» (5:3).

Вторая звезда – форвард Андерс Ли, в матче с «Флоридой» (5:4 Б), забивший 100-й гол в НХЛ.

Первая звезда – форвард «Вашингтона» . В матче с «Сан-Хосе» (4:1) он набрал 2 (1+1) очка и вошел в топ-20 лучших снайперов в истории лиги с 578 голами.

Овечкин – в топ-20 лучших снайперов в истории НХЛ