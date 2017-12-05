Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Овечкин стал первой звездой дня

    Теги Айлендерс Вашингтон Нэшвилл Александр Овечкин НХЛ Крэйг Смит Андерс Ли

    Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. 

    Третья звезда – форвард «Нэшвилла» Крэйг Смит с 3 (2+1) очками в матче с «Бостоном» (5:3). 

    Вторая звезда – форвард «Айлендерс» Андерс Ли, в матче с «Флоридой» (5:4 Б), забивший 100-й гол в НХЛ. 

    Первая звезда – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. В матче с «Сан-Хосе» (4:1) он набрал 2 (1+1) очка и вошел в топ-20 лучших снайперов в истории лиги с 578 голами. 

    Овечкин – в топ-20 лучших снайперов в истории НХЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться