НХЛ. Овечкин стал первой звездой дня
Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Нэшвилла» Крэйг Смит с 3 (2+1) очками в матче с «Бостоном» (5:3).
Вторая звезда – форвард «Айлендерс» Андерс Ли, в матче с «Флоридой» (5:4 Б), забивший 100-й гол в НХЛ.
Первая звезда – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. В матче с «Сан-Хосе» (4:1) он набрал 2 (1+1) очка и вошел в топ-20 лучших снайперов в истории лиги с 578 голами.
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