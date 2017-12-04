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    СКА выиграл 15 из 16 последних матчей и опережает 8-ю команду Запада на 49 очков

    Теги СКА КХЛ Сочи

    СКА одержал выездную победу над «Нефтехимиком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Для питерского клуба эта победа стала девятой подряд.

    Также в 16 последних играх они одержали 15 побед. На этом отрезке единственное поражение питерцы потерпели от «Спартака» (1:3).

    Команда тренера Олега Знарка набрала 105 очков в 39 играх и лидирует в Западной конференции. Отрыв от восьмого места на Западе, которое в настоящее время занимает «Сочи», составляет 49 баллов.

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