СКА выиграл 15 из 16 последних матчей и опережает 8-ю команду Запада на 49 очков
СКА одержал выездную победу над «Нефтехимиком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Для питерского клуба эта победа стала девятой подряд.
Также в 16 последних играх они одержали 15 побед. На этом отрезке единственное поражение питерцы потерпели от «Спартака» (1:3).
Команда тренера Олега Знарка набрала 105 очков в 39 играх и лидирует в Западной конференции. Отрыв от восьмого места на Западе, которое в настоящее время занимает «Сочи», составляет 49 баллов.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.