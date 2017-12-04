СКА выиграл 15 из 16 последних матчей и опережает 8-ю команду Запада на 49 очков

СКА одержал выездную победу над «Нефтехимиком» (3:1) в матче регулярного чемпионата .

Для питерского клуба эта победа стала девятой подряд.

Также в 16 последних играх они одержали 15 побед. На этом отрезке единственное поражение питерцы потерпели от «Спартака» (1:3).

Команда тренера Олега Знарка набрала 105 очков в 39 играх и лидирует в Западной конференции. Отрыв от восьмого места на Западе, которое в настоящее время занимает «Сочи», составляет 49 баллов.