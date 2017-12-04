Кравцов, Дронов и Зайцев вошли в расширенный состав молодежной сборной России на МЧМ

Стал известен расширенный состав молодежной сборной России для подготовки к МЧМ-2018.

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Алексей Мельничук («СКА-Нева»), («Челмет»);

Защитники: Дмитрий Алексеев, Александр Шепелев (оба - «Челмет»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Анатолий Елизаров («Толпар»), («Динамо» М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Александр Калинин («Локомотив»), Николай Кныжов, Владислав Семин (оба - «СКА-Нева»);

Нападающие: , Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все - «СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо» НН), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Иван Романов (все - «Локомотив»), Артем Манукян («Авангард»), Данила Моисеев («Русские Витязи»), , Марсель Шолохов (оба - «Трактор»), Максим Рассейкин («Автомобилист»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Максим Цыплаков («Спартак»), Павел Шэн («Югра»).

Команда будет тренироваться в Новогорске до 17 декабря, после чего в сокращенном составе отправится на заключительный этап подготовки в Рочестер (18 декабря - 24 декабря).

За океаном к молодежке присоединятся кандидаты, выступающие в Северной Америке, полный список будет опубликован позднее.

В Рочестере сборная России проведет два товарищеских матча - 20 декабря с Данией, а 23 декабря - со Словакией.