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    Кравцов, Дронов и Зайцев вошли в расширенный состав молодежной сборной России на МЧМ

    Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Егор Зайцев 1998 Артем Мальцев Данил Веряев Максим Рассейкин Марсель Шолохов Артур Каюмов Григорий Дронов Владислав Сухачев Виталий Кравцов Артем Манукян Дамир Рахимуллин Илья Коновалов Александр Калинин Георгий Иванов Михаил Мальцев Андрей Алтыбармакян Максим Цыплаков Дмитрий Алексеев Александр Шепелев Никита Макеев Анатолий Елизаров Павел Шэн Алексей Мельничук Данила Моисеев Иван Романов

    Стал известен расширенный состав молодежной сборной России для подготовки к МЧМ-2018.

    Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачев («Челмет»);

    Защитники: Дмитрий Алексеев, Александр Шепелев (оба - «Челмет»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо» М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Александр Калинин («Локомотив»), Николай Кныжов, Владислав Семин (оба - «СКА-Нева»);

    Нападающие: Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все - «СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо» НН), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Иван Романов (все - «Локомотив»), Артем Манукян («Авангард»), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Виталий Кравцов, Марсель Шолохов (оба - «Трактор»), Максим Рассейкин («Автомобилист»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Максим Цыплаков («Спартак»), Павел Шэн («Югра»).

    Команда будет тренироваться в Новогорске до 17 декабря, после чего в сокращенном составе отправится на заключительный этап подготовки в Рочестер (18 декабря - 24 декабря).

    За океаном к молодежке присоединятся кандидаты, выступающие в Северной Америке, полный список будет опубликован позднее.

    В Рочестере сборная России проведет два товарищеских матча - 20 декабря с Данией, а 23 декабря - со Словакией.

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