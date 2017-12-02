Илья Ковальчук: «Справедливость восторжествует, чистые спортсмены поедут на Олимпиаду»

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от заседания исполкома МОК, на котором решится вопрос участия россиян в Олимпиаде-2018.

«Я лично тоже нервничаю по поводу исполкома МОК. Надеюсь, будет правильный вывод для нас, потому что не должны все страдать, если кто-то нарушал.

Думаю, справедливость восторжествует, чистые спортсмены поедут на Олимпиаду», – сказал хоккеист.

Заседание запланировано на 5 декабря. МОК примет решение по поводу участия российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.