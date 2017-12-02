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    Илья Ковальчук: «Справедливость восторжествует, чистые спортсмены поедут на Олимпиаду»

    Теги СКА сборная России Илья Ковальчук допинг МОК КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от заседания исполкома МОК, на котором решится вопрос участия россиян в Олимпиаде-2018.

    «Я лично тоже нервничаю по поводу исполкома МОК. Надеюсь, будет правильный вывод для нас, потому что не должны все страдать, если кто-то нарушал.

    Думаю, справедливость восторжествует, чистые спортсмены поедут на Олимпиаду», – сказал хоккеист.

    Заседание запланировано на 5 декабря. МОК примет решение по поводу участия российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

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