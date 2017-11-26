НХЛ. Стэмкос и Кучеров в 4 последних матчах набрали по 1 очку при полезности «-4»

Форварды «Тампы» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос не набрали очков в матче с (2:5).

В последних 4 матчах у обоих нападающих одинаковые показатели – 1 (0+1) очко при полезности «-4».

Тем не менее, оба игрока продолжают лидировать в гонке бомбардиров. На счету Стэмкоса 36 (10+26) очков в 23 матчах, Кучерова – 34 (17+17).

Их главными преследователями являются Джонни Годро («Калгари», 34 очка), Джейден Шварц («Сент-Луис», 32 очка) и Фил Кессел («Питтсбург», 31 очко).