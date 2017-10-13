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    НХЛ. Голы Кучерова, Овечкина и Тарасенко вошли в топ-10 лучших на первой неделе

    Теги рейтинги Баффало Торонто Тампа-Бэй Вашингтон Сент-Луис Чикаго Ванкувер Калгари Сан-Хосе Александр Овечкин Патрик Марло видео НХЛ Патрик Кэйн Владимир Тарасенко Джеймс Нил Эвандер Кэйн Вегас Никита Кучеров Джон Годро Райан Хартман Бо Хорват Ник Шмальц Кевин Лабанк

    Официальный канал НХЛ в Youtube представил топ-10 лучших голов первой недели регулярного чемпионата. 

    Лучшим стал гол форварда «Вегаса» Джеймса Нила в ворота «Аризоны». 

    10. Кевин Лабанк («Сан-Хосе»)

    9. Джонни Годро («Калгари») с передачи Ти Джея Броди

    8. Патрик Марло («Торонто»)

    7. Бо Хорват («Ванкувер»)

    6. Эвандер Кэйн («Баффало»)

    5. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

    4. Александр Овечкин («Вашингтон»)

    3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

    2. Патрик Кэйн («Чикаго»), бонус – Райан Хартман и Ник Шмалц с передач Кэйна

    1. Джеймс Нил («Вегас»)

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