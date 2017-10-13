НХЛ. Голы Кучерова, Овечкина и Тарасенко вошли в топ-10 лучших на первой неделе
Официальный канал НХЛ в Youtube представил топ-10 лучших голов первой недели регулярного чемпионата.
Лучшим стал гол форварда «Вегаса» Джеймса Нила в ворота «Аризоны».
10. Кевин Лабанк («Сан-Хосе»)
9. Джонни Годро («Калгари») с передачи Ти Джея Броди
8. Патрик Марло («Торонто»)
7. Бо Хорват («Ванкувер»)
6. Эвандер Кэйн («Баффало»)
5. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
4. Александр Овечкин («Вашингтон»)
3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
2. Патрик Кэйн («Чикаго»), бонус – Райан Хартман и Ник Шмалц с передач Кэйна
1. Джеймс Нил («Вегас»)
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