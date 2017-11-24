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    Торторелла о научных исследованиях формирования звеньев: «Дерьмо все это»

    Теги Коламбус Джон Торторелла НХЛ Артемий Панарин Джош Андерсон Пьер-Люк Дюбуа

    Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла, комментируя свой выбор в пользу атакующего звена Дюбуа – Панарин – Андерсон, рассказал о своем отношении к научному исследованию формирования звеньев.

    «Я не знаю, почему именно такое сочетание звена себя проявляет. Знал бы, что это сработает, попробовал бы его гораздо раньше. Тут просто не угадаешь.

    Научные исследования формирования звеньев? Дерьмо все это. Мы просто пробуем, и если это срабатывает, значит, срабатывает», – заявил Торторелла.

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