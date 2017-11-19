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    НХЛ. Сэйвы Бобровского заняли 1-е и 2-е места в топ-10 лучших на неделе

    Теги рейтинги Питтсбург Баффало Флорида Коламбус Анахайм Сан-Хосе Аризона Сергей Бобровский Роберто Луонго видео НХЛ Робин Ленер Виннипег Мартин Джонс Джон Гибсон Антти Раанта Коннор Хеллибак Мэтт Мюррей

    НХЛ назвала топ-10 лучших сэйвов игровой недели. 

    Лучшим стало спасение голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского в матче с «Детройтом», когда он отразил бросок Андреаса Атанасиу при выходе 2 в 0. Примечательно, что второе место разделили еще два его сэйва в матче с «Монреалем». 

    10. Роберто Луонго («Флорида»)

    9. Мартин Джонс («Сан-Хосе»)

    8. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

    7. Джон Гибсон («Анахайм»)

    6. Антти Раанта («Аризона»)

    5. Робин Ленер («Баффало»)

    4. Джон Гибсон («Анахайм»)

    3. Мэтт Мюррей («Питтсбург»)

    2. Сергей Бобровский («Коламбус»)

    1. Сергей Бобровский («Коламбус»)

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