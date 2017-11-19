НХЛ. Сэйвы Бобровского заняли 1-е и 2-е места в топ-10 лучших на неделе

назвала топ-10 лучших сэйвов игровой недели.

Лучшим стало спасение голкипера Сергея Бобровского в матче с «Детройтом», когда он отразил бросок Андреаса Атанасиу при выходе 2 в 0. Примечательно, что второе место разделили еще два его сэйва в матче с «Монреалем».

10. Роберто Луонго («Флорида»)

9. Мартин Джонс ( )

8. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

7. Джон Гибсон ( )

6. Антти Раанта («Аризона»)

5. Робин Ленер («Баффало»)

4. Джон Гибсон («Анахайм»)

3. Мэтт Мюррей ( )

2. Сергей Бобровский («Коламбус»)

1. Сергей Бобровский («Коламбус»)