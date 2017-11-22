НХЛ. Тарасенко догнал Макдэвида в списке лучших бомбардиров и опережает в снайперской гонке
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко догнал форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в списке лучших бомбардиров и вышел на шестое место.
Тарасенко в игре с «Эдмонтоном» набрал 4 (2+2) очка. Теперь у него 26 (12+14) очков в 22 матчах.
Макдэвид в матче с «Сент-Луисом» сделал одну передачу. На его счету 26 очков, но меньше голов (10+16), чем у россиянина.
Кроме того, 26 очков (6+20) набрал нападающий «Филадельфии» Якуб Ворачек.
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