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    Владимир Тарасенко: «Я дерусь нечасто, но сегодня сделал это специально»

    Теги драки Сент-Луис Эдмонтон НХЛ Владимир Тарасенко Брэйден Шенн Мэтт Беннинг

    Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал свою драку с защитником «Эдмонтона» Мэттом Беннингом. 

    Во втором периоде Тарасенко вызвал Беннинга на бой после того, как тот атаковал Брэйдена Шенна коленом в колено. 

    «Как вы знаете, я дерусь нечасто. Но сегодня я сделал это специально. Играть коленом в колено недопустимо. Мне очень не нравятся такие вещи.

    Я завелся, был на эмоциях. Не претендую на то, чтобы быть хорошим бойцом, но иногда подобные вещи случаются», – сказал Тарасенко. 

    Больше 80% посетителей портала HockeyFights отдали победу Тарасенко. Это была его 3-я драка в НХЛ

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