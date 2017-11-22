Владимир Тарасенко: «Я дерусь нечасто, но сегодня сделал это специально»

Форвард «Сент-Луиса» прокомментировал свою драку с защитником «Эдмонтона» Мэттом Беннингом.

Во втором периоде Тарасенко вызвал Беннинга на бой после того, как тот атаковал коленом в колено.

«Как вы знаете, я дерусь нечасто. Но сегодня я сделал это специально. Играть коленом в колено недопустимо. Мне очень не нравятся такие вещи.

Я завелся, был на эмоциях. Не претендую на то, чтобы быть хорошим бойцом, но иногда подобные вещи случаются», – сказал Тарасенко.

Больше 80% посетителей портала HockeyFights отдали победу Тарасенко. Это была его 3-я драка в .

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