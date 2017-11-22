Владимир Тарасенко: «Я дерусь нечасто, но сегодня сделал это специально»
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал свою драку с защитником «Эдмонтона» Мэттом Беннингом.
Во втором периоде Тарасенко вызвал Беннинга на бой после того, как тот атаковал Брэйдена Шенна коленом в колено.
«Как вы знаете, я дерусь нечасто. Но сегодня я сделал это специально. Играть коленом в колено недопустимо. Мне очень не нравятся такие вещи.
Я завелся, был на эмоциях. Не претендую на то, чтобы быть хорошим бойцом, но иногда подобные вещи случаются», – сказал Тарасенко.
Больше 80% посетителей портала HockeyFights отдали победу Тарасенко. Это была его 3-я драка в НХЛ.
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