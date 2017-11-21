НХЛ. Безголевая серия Овечкина достигла 6 матчей

Форвард «Вашингтона» не забил в матче против «Калгари» (1:4).

Безголевая серия российского нападающего достигла 6 матчей, в них он набрал 2 (0+2) очка при полезности «-3».

Отметим, что в створ ворот в этих играх он бросил в общей сложности 23 раза.

Всего в 22 матчах сезона у Овечкина 20 (13+7) очков при полезности «-3». В гонке снайперов он делит 3-е место с Марком Стоуном из «Оттавы».

Лидером является Никита Кучеров из «Тампы» с 17 голами, за ним следует Джон Таварес из «Айлендерс» с 15 голами.