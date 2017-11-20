ТАСС: Слушания по делу игроков женской сборной России, обвиняемых в допинге на ОИ-2014, перенесены на 4 декабря

Слушания комиссии под руководством Дениса Освальда по делам женской сборной России, обвиняемой в нарушении антидопинговых правил, состоятся 4 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Рассмотрение дел хоккеисток, выступавших на Играх в Сочи в составе сборной России, перенесено на 4 декабря. Это решение МОК», – сообщил источник.

Ранее сообщалось, что слушания пройдут 22 ноября.

По неофициальной информации, известны имена шести из семи хоккеисток, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил: Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, , Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова и Анна Шохина. Все они выступали в составе сборной России на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Россиянки заняли пятое место.