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    Главный арбитр КХЛ: «В эпизоде с Мозякиным пропущено нарушение. Это две минуты за удар коленом»

    Теги Металлург Мг Спартак судьи Сергей Мозякин Алексей Пепеляев Константин Оленин КХЛ Алексей Анисимов судья Мартин Фране

    Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры матча между «Спартаком» и «Магниткой» (3:2 Б) пропустили нарушение правил на Сергее Мозякине, после которого он не смог продолжить игру.

    «Было пропущено нарушение, но хоккей судят люди, а не роботы. Ошибаются везде.

    В этом эпизоде был удар коленом. Мозякин – техничный игрок, ушел в сторону, а Пепеляев его немного задел. Сергею желаю здоровья, надеюсь, он поможет команде в ближайшем матче. Это большой мастер.

    Судейский департамент обязательно рассмотрит этот эпизод, но, по моему мнению, там были две минуты за удар коленом», – сказал Анисимов.

    Матч «Спартак» – «Металлург» судили Мартин Фране и Константин Оленин.

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