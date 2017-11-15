Главный арбитр КХЛ: «В эпизоде с Мозякиным пропущено нарушение. Это две минуты за удар коленом»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры матча между и «Магниткой» (3:2 Б) пропустили нарушение правил на , после которого он не смог продолжить игру.

«Было пропущено нарушение, но хоккей судят люди, а не роботы. Ошибаются везде.

В этом эпизоде был удар коленом. Мозякин – техничный игрок, ушел в сторону, а Пепеляев его немного задел. Сергею желаю здоровья, надеюсь, он поможет команде в ближайшем матче. Это большой мастер.

Судейский департамент обязательно рассмотрит этот эпизод, но, по моему мнению, там были две минуты за удар коленом», – сказал Анисимов.

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