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    Геннадий Величкин: «У Мозякина травма боковых мышц, разрыва нет. Ни о каких играх сейчас не может идти речи»

    Теги Металлург Мг травмы Геннадий Величкин Сергей Мозякин КХЛ

    Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился информацией о результатах МРТ, которое прошел нападающий Сергей Мозякин.

    «Радоваться, конечно, не стоит. Но разрыва нет. В общем, травма боковых мышц, ни о каких играх сейчас не может идти речи.

    Самое главное, что не надо оперативного вмешательства, нужно консервативное лечение. О сроках говорить рано, в ближайший день-два будет ясность в этом вопросе», – заявил Величкин.

    Мозякин получил повреждение во вчерашнем матче против «Спартака» (2:3 Б) после столкновения с защитником Алексеем Пепеляевым. Форвард не смог продолжить игру.

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