Геннадий Величкин: «У Мозякина травма боковых мышц, разрыва нет. Ни о каких играх сейчас не может идти речи»

Вице-президент магнитогорского Геннадий Величкин поделился информацией о результатах МРТ, которое прошел нападающий .

«Радоваться, конечно, не стоит. Но разрыва нет. В общем, травма боковых мышц, ни о каких играх сейчас не может идти речи.

Самое главное, что не надо оперативного вмешательства, нужно консервативное лечение. О сроках говорить рано, в ближайший день-два будет ясность в этом вопросе», – заявил Величкин.

Мозякин получил повреждение во вчерашнем матче против «Спартака» (2:3 Б) после столкновения с защитником Алексеем Пепеляевым. Форвард не смог продолжить игру.