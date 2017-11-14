Вице-президент «Магнитки» Величкин оскорбил журналистов: «Идите на*** все»
Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин отказался от общения с журналистами после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».
Величкин около раздевалки «Металлурга» в крайне нецензурной форме отказал журналистам в общении, несколько раз оскорбив представителей СМИ.
Недовольство функционера, скорее всего, было вызвано работой арбитров.
«Идите у судей спросите. Мозякина ломают, бьют в колено», – заявил Величкин, добавив после этого еще одно оскорбление в адрес журналистов и назвав их «коршунами».
Напомним, в третьем периоде матча травму получил форвард магнитогорцев Сергей Мозякин в результате столкновения с защитником Алексеем Пепеляевым. Лидер «Магнитки» не смог продолжить игру.
Матч «Спартак» – «Металлург» судили Мартин Фране и Константин Оленин.
Мозякин получил травму и не смог продолжить матч со «Спартаком»
Геннадий Иванович, можно комментарий? pic.twitter.com/tcqNAp4afc— Александр Рогулев (@a_rogulev) 14 ноября 2017 г.
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