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    Вице-президент «Магнитки» Величкин оскорбил журналистов: «Идите на*** все»

    Теги Металлург Мг Спартак судьи Геннадий Величкин Сергей Мозякин Константин Оленин КХЛ Мартин Фране

    Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин отказался от общения с журналистами после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

    Величкин около раздевалки «Металлурга» в крайне нецензурной форме отказал журналистам в общении, несколько раз оскорбив представителей СМИ.

    Недовольство функционера, скорее всего, было вызвано работой арбитров.

    «Идите у судей спросите. Мозякина ломают, бьют в колено», – заявил Величкин, добавив после этого еще одно оскорбление в адрес журналистов и назвав их «коршунами».

    Напомним, в третьем периоде матча травму получил форвард магнитогорцев Сергей Мозякин в результате столкновения с защитником Алексеем Пепеляевым. Лидер «Магнитки» не смог продолжить игру.

    Матч «Спартак» – «Металлург» судили Мартин Фране и Константин Оленин.

    Мозякин получил травму и не смог продолжить матч со «Спартаком»

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