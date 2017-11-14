Вице-президент «Магнитки» Величкин оскорбил журналистов: «Идите на*** все»

Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин отказался от общения с журналистами после матча регулярного чемпионата со «Спартаком».

Величкин около раздевалки в крайне нецензурной форме отказал журналистам в общении, несколько раз оскорбив представителей СМИ.

Недовольство функционера, скорее всего, было вызвано работой арбитров.

«Идите у судей спросите. Мозякина ломают, бьют в колено», – заявил Величкин, добавив после этого еще одно оскорбление в адрес журналистов и назвав их «коршунами».

Напомним, в третьем периоде матча травму получил форвард магнитогорцев в результате столкновения с защитником Алексеем Пепеляевым. Лидер «Магнитки» не смог продолжить игру.

Матч – «Металлург» судили Мартин Фране и Константин Оленин.

Мозякин получил травму и не смог продолжить матч со «Спартаком»